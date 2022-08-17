Женева, Швейцария, 17 августа, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В мире за последние сутки зарегистрировано 767 614 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 2085 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 17 августа августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Уточняется, что за весь период с начала пандемии в мире выявлено уже589 680 368 носителей вируса, подтверждено 6 436 519 случаев смерти от заболевания.

Напомним, накануне ВОЗ сообщала о 460 014 выявленных инфицированных и 1090 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что число зарегистрированных случаев смерти от COVID-19 во всем мире за последние четыре недели увеличилось на 35%.