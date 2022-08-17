Москва, 17 августа, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел встречу с новым главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым и обсудил создание новых спутников и пуски в интересах Минобороны и гражданских заказчиков. Об этом сам Медведев сообщил сегодня, 17 августа, на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«С генеральным директором «Роскосмоса» Юрием Борисовым обсудили перспективные направления развития гражданского и военного сегментов госкорпорации. В частности, речь шла о создании новых спутников, плановых пусках в интересах Министерства обороны РФ и гражданских заказчиков», — сообщил Медведев.

Напомним, что Борисов ранее был снят с должности вице-премьера России, курирующего ВПК, и назначен на пост главы Роскосмоса. При этом был отправлен в отставку предыдущий глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Нового назначения Рогозин до сих пор не получил, при том что Кремль отметил успехи Рогозина на посту главы Роскосмоса.