Челябинск, 17 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Действия при поступлении сигнала «тревога» из школ в преддверии Дня знаний отрабатывают сотрудники Росгвардии в Челябинской области, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального управления ведомства.

В. Соколов. Школа

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют навыки работы с кнопкой тревожной сигнализации охранников и сторожей, а также слаженность действий личного состава групп задержания. В Челябинске такая тренировка прошла на территории средней школы №17.

По легенде учений, в здание школы вошёл мужчина, нарушив общественный порядок: он употреблял алкоголь на территории школы и отказался покинуть здание. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации: через пять минут на место прибыли бойцы вневедомственной охраны.

Злоумышленника доставили в полицию. Подобные мероприятия прошли во всех городах Челябинской области.

Комментируя учения, командир взвода 4-й роты управления вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинску Александр Матвеев рассказал:

«Кнопками тревожной сигнализации оснащены все школы Челябинска, а также большинство учебных учреждений по всей области. Кроме этого, под охраной подразделения Росгвардии находятся и все дошкольные образовательные учреждения».

Он напомнил, что с января 2020 года кнопками тревожной сигнализации оснащены все машины скорой помощи в Челябинске.

В ведомстве добавили, что в Челябинской области из 3129 образовательных учреждений под охраной Росгвардии находятся 2794. Кнопки тревожной сигнализации Росгвардии установлены в 1427 детских садах, 951 образовательном учреждении, 130 средне-профессиональных, 39 вузах и 247 иных учреждениях образования.