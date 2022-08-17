На Урале Росгвардия тренируется реагировать на сигнал «тревога» из школ
Челябинск, 17 августа, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Действия при поступлении сигнала «тревога» из школ в преддверии Дня знаний отрабатывают сотрудники Росгвардии в Челябинской области, сообщили 17 августа в пресс-службе регионального управления ведомства.
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии проверяют навыки работы с кнопкой тревожной сигнализации охранников и сторожей, а также слаженность действий личного состава групп задержания. В Челябинске такая тренировка прошла на территории средней школы №17.
По легенде учений, в здание школы вошёл мужчина, нарушив общественный порядок: он употреблял алкоголь на территории школы и отказался покинуть здание. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации: через пять минут на место прибыли бойцы вневедомственной охраны.
Злоумышленника доставили в полицию. Подобные мероприятия прошли во всех городах Челябинской области.
Комментируя учения, командир взвода 4-й роты управления вневедомственной охраны Росгвардии по Челябинску Александр Матвеев рассказал:
Он напомнил, что с января 2020 года кнопками тревожной сигнализации оснащены все машины скорой помощи в Челябинске.
В ведомстве добавили, что в Челябинской области из 3129 образовательных учреждений под охраной Росгвардии находятся 2794. Кнопки тревожной сигнализации Росгвардии установлены в 1427 детских садах, 951 образовательном учреждении, 130 средне-профессиональных, 39 вузах и 247 иных учреждениях образования.