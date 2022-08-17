Нижний Новгород, 17 августа, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины несчастного случая с двумя работниками АО «ЗЖБК-Стройсервис». Об этом ведомство сообщает в своем telegram-канале.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Люк

Утром 17 августа рабочие были обнаружены на канализационно-насосной станции предприятия в бессознательном состоянии — 60-летний слесарь-сантехник и 54-летний инженер по эксплуатации зданий и сооружений.

По предварительным данным, мужчины провалились в канализационный люк и получили отравление канализационными газами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ожидается получение медицинского заключения о степени тяжести полученных работниками травм.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе во время грозы на юго-востоке Москвы 12 рабочих провалились в канализационный коллектор. Очень сильный ливень вызвал быстрое затопление и заблокировал рабочих, находившихся в коллекторе. Четверо смогли выбраться самостоятельно, еще пятерых вытащили спасатели. Трое мужчин не смогли подняться на поверхность.