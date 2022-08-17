Москва, , 23:18 — REGNUM Цены производителей промышленных товаров в России в июле 2022 года снизились в среднем на 2,2% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — выросли на 6,1%. Такие данные приводит 17 августа Росстат.

На производстве Dersimiz.com

За январь–июль текущего года цены промпроизводителей выросли на 2,3%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 19,9%.

По оценке ведомства, в июле в добыче полезных ископаемых отмечено значительное снижение цен для внутреннего рынка на янтарь — на 36,8%, доменный железорудный агломерат — на 34,6%, железорудные окатыши — на 33,5%, природные алмазы (кроме технических) — на 29,6%, железорудный концентрат – на 24,3%, необогащённую товарную железную руду — на 23,6%, сурьмяные концентраты — на 23,5%, коксующийся уголь — на 22,7%, обогащённые уголь и антрацит — на 19,6%, цинковые концентраты — на 19,5%, серебряные концентраты — на 17,4%.

В обрабатывающих производствах третий месяц подряд наблюдается снижение цен в металлургии. Так, нелегированная сталь в слитках и прочих первичных формах подешевела на 35,6%, ферротитан — на 30,1%, необработанный кобальт — на 27,1%, магний, изделия из него и сплавы на его основе — на 25,2%, необработанный свинец — на 24,6%, прочая легированная сталь и полуфабрикаты из неё – на 23%, необработанная или полуобработанная платина и металлы платиновой группы — на 21,1%, ферросилиций – на 20,9%, необработанный цинк — на 20,4%, листовые профили из нелегированной стали – на 19,9%, феррованадий – на 19,5%, ферросиликомарганец – на 18,1%, хром, изделия из него и сплавы на его основе – на 18%, необработанный никель — на 17,8%.

Отмечаено также снижение цен на отдельные виды нефтепродуктов и кокс. В частности, сжиженные пропан и бутан стали дешевле на 48,1%, кокс и полукокс из каменного угля — на 25,2%, газообразные углеводороды, кроме природного газа — на 22,5%, легкие дистилляты, не включенные в другие группировки – на 22,4%.