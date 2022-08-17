Изюм, Украина, , 23:21 — REGNUM Полиция города Изюма (Харьковская область), освобожденного от ВСУ в марте 2022 года, проводит доследственную проверку в отношении руководителей местной религиозной организации, входящей в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом 11 августа сообщил портал «Русская народная линия».

Томос об автокефалии Православной церкви Украины President.gov.ua

По сообщению портала, сотрудники правоохранительных органов в действиях религиозной организации усматривают признаки состава преступления, предусмотренного не применявшейся раньше статьей 161 уголовного кодекса Украины — разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды и ненависти. Похожая уголовная статья есть и в России.

Изюмскую организацию, которой заинтересовались правоохранительные органы, возглавил руководитель местной националистической ультраправой политической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившей широкую известность после участия в государственном перевороте 2014 года. Как оказалось, в разрушенном офисе партии в Изюме базировался приход раскольников из ПЦУ.

«Там же, по соседству с копией «томоса об автокефалии», были найдены материалы экстремистского характера, связанные с деятельностью террористической организации «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пропагандистские листовки, газеты, националистическая и псевдорелигиозная литература. В них, в частности, Украинская православная церковь Московского патриархата названа главной угрозой национальным интересам страны. Все это на протяжении многих лет активно насаждалось местному населению», — отмечает портал «Русская народная линия».

Напомним, что так называемая Православная церковь Украины возникла в 2018 году, когда патриарх Константинопольский Варфоломей с подачи Запада подарил украинским раскольникам «томос об автокефалии». Проект создания ПЦУ активно лоббировал бывший президент Украины Петр Порошенко. На Украине в тот период усилились массовые гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, нарушались прав священнослужителей и прихожан.