Изюм, Украина, 17 августа 2022, 23:21 — REGNUM Полиция города Изюма (Харьковская область), освобожденного от ВСУ в марте 2022 года, проводит доследственную проверку в отношении руководителей местной религиозной организации, входящей в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом 11 августа сообщил портал «Русская народная линия».

Томос об автокефалии Православной церкви Украины
Томос об автокефалии Православной церкви Украины
President.gov.ua

По сообщению портала, сотрудники правоохранительных органов в действиях религиозной организации усматривают признаки состава преступления, предусмотренного не применявшейся раньше статьей 161 уголовного кодекса Украины — разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды и ненависти. Похожая уголовная статья есть и в России.

Изюмскую организацию, которой заинтересовались правоохранительные органы, возглавил руководитель местной националистической ультраправой политической партии «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), получившей широкую известность после участия в государственном перевороте 2014 года. Как оказалось, в разрушенном офисе партии в Изюме базировался приход раскольников из ПЦУ.

«Там же, по соседству с копией «томоса об автокефалии», были найдены материалы экстремистского характера, связанные с деятельностью террористической организации «Организация украинских националистов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пропагандистские листовки, газеты, националистическая и псевдорелигиозная литература. В них, в частности, Украинская православная церковь Московского патриархата названа главной угрозой национальным интересам страны. Все это на протяжении многих лет активно насаждалось местному населению», — отмечает портал «Русская народная линия».

Напомним, что так называемая Православная церковь Украины возникла в 2018 году, когда патриарх Константинопольский Варфоломей с подачи Запада подарил украинским раскольникам «томос об автокефалии». Проект создания ПЦУ активно лоббировал бывший президент Украины Петр Порошенко. На Украине в тот период усилились массовые гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата, нарушались прав священнослужителей и прихожан.