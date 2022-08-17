Ижевск, , 22:57 — REGNUM Годовая инфляция за июль в Удмуртии снизилась на 1,17% по сравнению с июнем этого же года и достигла 16,65%. Однако эти данные всё ещё выше чем средние по Приволжскому федеральному округу в среднем и России на 1,11% и 1,55% соответственно. Об этом сообщается в информационно-аналитических данных Банка России.

В магазине Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так же наблюдается дефляция на продовольственные и непродовольственные товары: 1,38% для продовольственных товаров, в их числе 6,63% дефляции на плодоовощную продукцию, и 1,39% для непродовольственных товаров. При этом в течение года продовольственные товары подорожали в среднем на 19,4%, непродовольственные — на 18,97, а фрукты и овощи за год подорожали на 13,13%.

Инфляция в сфере услуг в июле также снизилась и составила 9,01% против 9,51% в июне текущего года в годовом выражении. Цены на услуги ЖКХ и транспорта выросли: их инфляция составила 5,40% и 11,06% соответственно по сравнению с данными за июль прошлого года. Только за июль цены на услуги выросли на 0,4% и 0,86% соответственно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в июле годовая инфляция в Приволжском федеральном округе замедлилась до 15,54% после 16,49% месяцем ранее. Но инфляция в Поволжье превышает средний показатель по России, который в июле составил 15,1%. По итогам июля самый высокий показатель инфляции наблюдается в Чувашии — 16,72%, наиболее низкий уровень роста цен зафиксирован в Мордовии — 13,67%. Регулятор объясняет это более активным переносом издержек в цены на зарубежные туры операторами Чувашии, в Мордовии же наблюдается более низкая, в сравнении с другими регионами ПФО, покупательская активность населения.

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