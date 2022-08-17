Вашингтон, , 22:55 — REGNUM Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что России со стороны США нужно прежде всего признание наличия у РФ национальных интересов, а также уважение и готовность вести диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Об этом Антонов заявил сегодня, 17 августа, в эфире телеканала «Россия-24».

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