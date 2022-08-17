Вашингтон, 17 августа 2022, 22:55 — REGNUM Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что России со стороны США нужно прежде всего признание наличия у РФ национальных интересов, а также уважение и готовность вести диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Об этом Антонов заявил сегодня, 17 августа, в эфире телеканала «Россия-24».
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Посол Антонов: Россия проживёт без Coca-Cola, национальный интерес — важнее
"По большому счету, нам немного надо от США. Нам нужно признание наших национальных интересов, уважение и готовность вести с нами диалог на равноправной взаимоуважительной основе. Бегать ни за кем не будем. Проживем, конечно, без Coca-Cola, у нас напитки гораздо вкуснее», — сказал Антонов.
Отношения России и США являются, по мнению российского МИД, системообразующим фактором в контексте обеспечения глобальной безопасности и стабильности. Но в настоящее время отношения находятся в глубоком кризисе. Поводом для радикального ухудшения отношений стал украинский кризис, во многом спровоцированный американскими дипломатами и политиками, после чего Вашингтон начал поэтапное введение санкций против Москвы. Кроме того, острыми международными проблемами, где интересы России и США не сходятся, стали война в Сирии, иранская ядерная программа, Венесуэла, газопроводы в Европу и т.д. Обвинив Россию в нарушениях, США вышли из договора о ракетах средней и малой дальности. Одним из примеров огульных, как выразились российские дипломаты, обвинений Москвы стало якобы имевшее место вмешательство в американские выборы президента в 2016 году.