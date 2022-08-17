Запорожье, Украина, 17 августа, 2022, 22:49 — ИА Регнум. Действия киевских властей могут говорить о том, что они готовы пойти на обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС «вплоть до самых негативных сценариев», отметили 17 августа авторы телеграм-канала «Военный обозреватель».

Запорожская АЭС

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Ранее компания «Энергоатом» (украинский оператор ЗАЭС) заявила о создании кризисного штаба на случай аварии на электростанции, напомнили авторы.

Киевская армия активно обстреливает контролируемую Россией территорию Запорожской АЭС с начала августа 2022 года, при этом украинские власти заявляют, что Россия на ЗАЭС обстреливает сама себя.