Лондон, , 23:05 — REGNUM Предупредить Запад решила Россия, продемонстрировав на «Армии-2022» макет своей новой подводной лодки «Арктур», пишет 17 августа The Sun.

Атомная подводная лодка Mil.ru

Комментируя представленный на стенде макет «Арктура», оснащённого 12 ядерными ракетами и отсеком для запуска подводных беспилотников, нацеленных на уничтожение вражеских субмарин, автор статьи пишет, что Россия намерена «сохранить ядерный паритет с Западом».

Автор считает, что спецоперация ВС РФ на Украине идёт для России неудачно, но у Москвы при этом остаются амбиции в военном отношении. И доказательство тому — новая подводная лодка.

«Подводные лодки по своей природе малозаметны, — приводит автор статьи мнение эксперта. – Однако дизайн «Арктура» идёт дальше, чем большинство других, за счёт наклонного внешнего корпуса».

Лодка, как отмечается в стетье, имеет длину 439 футов, ширину 51 фут и рассчитана на экипаж из 100 человек. Она является детищем конструкторского бюро «Рубин», и её отличительной особенностью является возможность запуска беспилотников, чтобы атаковать вражеские субмарины.

Беспилотники «Суррогат» (подводный робот-беспилотник) способны обнаруживать химические вещества и радиацию, оставленные вражеской подводной лодкой, чтобы помочь выследить и в конечном итоге уничтожить ее.

«Арктур», отмечает автор статьи, назван в честь самой яркой звезды в северном небесном полушарии, и можно предположить, что новая российская подводная лодка предназначена для работы в Арктике. Как сообщает «Рубин», она поступит на вооружение «во второй половине века».

Читайте ранее в этом сюжете: Россия начала продавать экспортные версии ракет «Калибр» за рубеж