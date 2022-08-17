Москва, , 22:42 — REGNUM Инфляция в России по состоянию на 15 августа замедлилась до 14,87% в годовом выражении с 15,01% неделей ранее. Соответствующие данные приводятся в новом обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации».

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены в России за неделю с 9 по 15 августа снизились в среднем на 0,13%, а инфляция с начала года замедлилась до 10,72%. При этом недельная дефляция в России фиксируется уже шестую неделю подряд.

В Минэкономразвития отмечают, что основной вклад в дефляцию по-прежнему вносит удешевление продовольственных товаров за счёт снижения цен на фрукты и овощи. Цены на продовольствие в целом за последнюю неделю снизились на 0,33%, а без учёта плодоовощной продукции — выросли на 0,06%.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,02% с 0,07% неделей ранее. При этом подешевели электро- и бытовые приборы, строительные материалы, замедлился рост цен на легковые автомобили. Динамика цен на бензин была околонулевой.

В секторе регулируемых и туристических услуг цены снизились на 0,19% после роста на 0,08% в предыдущую неделю, что произошло за счёт снижения стоимости авиабилетов и санаторно-оздоровительных услуг. Вместе с тем выросли цены на услуги гостиниц.

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