Горловка, ДНР, 17 августа 2022, 22:40 — REGNUM Вечером 17 августа двое мирных жителей Горловки были ранены при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.
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Киевская армия обстреливает город постоянно, и все удары приходятся по жилому сектору, отметил военкор.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в течение дня противник выпустил по территории республики более 300 снарядов из ствольной артиллерии и минометов. Пять человек получили ранения.