Горловка, ДНР, 17 августа, 2022, 22:40 — ИА Регнум. Вечером 17 августа двое мирных жителей Горловки были ранены при обстрелах со стороны ВСУ, сообщил в своем телеграм-канале военкор Георгий Медведев.

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Киевская армия обстреливает город постоянно и все удары приходятся по жилому сектору, отметил военкор.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в течение дня противник выпустил по территории республики более 300 снарядов из ствольной артиллерии и минометов. Пять человек получили ранения.