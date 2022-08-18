Лондон, 18 августа, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Британская актриса Рут Уилсон присоединилась к касту сериала «Женщина в стене». Об этом сообщило издание Deadline 17 августа.

Цитата из интервью на телевидении Рут Уилсон

В предстоящем шоу актриса исполнит роль девушки по имени Лорна Брейди, которая однажды обнаружила в своём доме труп, не догадываясь, что могла собственноручно совершить убийство в состоянии лунатизма. Вместе с Уилсон в проекте сыграет Дэрил МакКормак, а постановщиком выступит Гарри Уотлифф («Отель «Вавилон»).

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макс Барбаков снимет новую комедию. Будущий фильм получит название «Свадьба-катастрофа», однако детали сюжета держатся в секрете.