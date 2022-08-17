Артур Савин, 17 августа 2022, 23:20 — REGNUM Заявление президента Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) Клауса Мюллера о том, что в случае полного прекращения импорта газа из Российской Федерации Германии хватит топлива только на два с половиной месяца, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Германия
Германия
Иван Шилов (c) ИА REGNUM

На данный момент немцы пытаются спешно заполнить свои газовые хранилища российским топливом, которое пока что ни шатко ни валко, но поставляется в Германию. Тем не менее руководство Евросоюза продолжает настойчиво проталкивать новый пакет антироссийских санкций, а также пробует уговорить всех своих членов поддержать полный запрет на импорт российских энергоносителей.

Санкции
Санкции
Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Неудивительно, что в таких условиях немецкая верхушка начинает бегать с нервным видом в поисках источника, по которому можно в полной мере и в кротчайшие сроки перегнать российское голубое топливо.

«Коламбия пикчерс не представляет, какой будет хардкор!» — пишет Иван З.

«Никогда я так не ждала зиму. Даже интересно, как они будут выкручиваться из сложившейся ситуации. Сам собой газ ведь ниоткуда не возьмётся», — отметила Наталья Н.

Некоторые комментаторы отметили, что трудно себе было представить ещё пару лет назад такую ситуацию, в которой оказалась Германия. Тем не менее факты на лицо — у европейского гиганта гигантские проблемы, из-за которых предстоящая зима может обрушить всю экономическую систему ФРГ.

«XXI век. Одна из самых прогрессивных стран готовится встречать предстоящую зиму без отопления. Приехали», — написал Максим Л.

«Какие же они там слабоумненькие совсем стали в руководстве ФРГ. Верным путем идут на дно болота со своими пузырями санкций против России», — считает Яна С.

Часть людей считает, что немцы, словно слепые котята, шаркаются вокруг миски с едой, но не понимают, где и как есть. Если бы Германия в одностороннем порядке отказалась от антироссийских санкций и дала добро на запуск газопровода «Северный поток — 2», то все эти предстоящие катастрофы обошли бы стороной немецкий народ.

«Ну и чего сидят, ноют? У них целых два «потока»! Оба Шольц своими санкциями заткнул. На коё чёрт немцам такое правительство сдалось? Оно же им жить нормально не даёт», — поделилась своим мнением Надежда С.

Олаф Шольц
Олаф Шольц
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дорогие наши немцы, кидайте вы своего Шольца! Давайте уже без него договариваться! Замерзните же!» — обращается Владимир Д.

Ряд пользователей не хочет давать подсказок немецкому правительству, потому что русофобия лечится не разговорами, а закаливанием, которым теперь в Германии можно будет заниматься даже внутри квартиры.

«Надо им условия конкретные ставить: хотите газ — снимаете все санкции и оружие прекращайте поставлять нацистам, или мёрзнете к чёртовой матери», — указывает Анна З.

«Два с половиной месяца — это же до фига! У них ещё дров на месяц можно нарубить, если все леса вырубить и угля нарыть на два! Надо окончательно отключать. Надо! И про «Северный поток — 2» пусть забудут, потому как газ для него предназначавшийся уже весь зафрахтован под цивилизованные страны — в Азию», — написал Михаил П.

Напомним, 17 августа президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg о том, что в случае полного прекращения импорта газа из Российской Федерации Германии хватит топлива только на два с половиной месяца.