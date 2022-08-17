17 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова президента Федерального сетевого агентства ФРГ о том, что газа у Германии осталось всего на 2,5 месяца.

Артур Савин, , 23:20 — REGNUM Заявление президента Федерального сетевого агентства ФРГ (BNA) Клауса Мюллера о том, что в случае полного прекращения импорта газа из Российской Федерации Германии хватит топлива только на два с половиной месяца, вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Германия Иван Шилов (c) ИА REGNUM

На данный момент немцы пытаются спешно заполнить свои газовые хранилища российским топливом, которое пока что ни шатко ни валко, но поставляется в Германию. Тем не менее руководство Евросоюза продолжает настойчиво проталкивать новый пакет антироссийских санкций, а также пробует уговорить всех своих членов поддержать полный запрет на импорт российских энергоносителей.

Санкции Александр Горбаруков, ИА REGNUM

Неудивительно, что в таких условиях немецкая верхушка начинает бегать с нервным видом в поисках источника, по которому можно в полной мере и в кротчайшие сроки перегнать российское голубое топливо.

«Коламбия пикчерс не представляет, какой будет хардкор!» — пишет Иван З.

«Никогда я так не ждала зиму. Даже интересно, как они будут выкручиваться из сложившейся ситуации. Сам собой газ ведь ниоткуда не возьмётся», — отметила Наталья Н.

Некоторые комментаторы отметили, что трудно себе было представить ещё пару лет назад такую ситуацию, в которой оказалась Германия. Тем не менее факты на лицо — у европейского гиганта гигантские проблемы, из-за которых предстоящая зима может обрушить всю экономическую систему ФРГ.

«XXI век. Одна из самых прогрессивных стран готовится встречать предстоящую зиму без отопления. Приехали», — написал Максим Л.

«Какие же они там слабоумненькие совсем стали в руководстве ФРГ. Верным путем идут на дно болота со своими пузырями санкций против России», — считает Яна С.

Часть людей считает, что немцы, словно слепые котята, шаркаются вокруг миски с едой, но не понимают, где и как есть. Если бы Германия в одностороннем порядке отказалась от антироссийских санкций и дала добро на запуск газопровода «Северный поток — 2», то все эти предстоящие катастрофы обошли бы стороной немецкий народ.

«Ну и чего сидят, ноют? У них целых два «потока»! Оба Шольц своими санкциями заткнул. На коё чёрт немцам такое правительство сдалось? Оно же им жить нормально не даёт», — поделилась своим мнением Надежда С.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дорогие наши немцы, кидайте вы своего Шольца! Давайте уже без него договариваться! Замерзните же!» — обращается Владимир Д.

Ряд пользователей не хочет давать подсказок немецкому правительству, потому что русофобия лечится не разговорами, а закаливанием, которым теперь в Германии можно будет заниматься даже внутри квартиры.

«Надо им условия конкретные ставить: хотите газ — снимаете все санкции и оружие прекращайте поставлять нацистам, или мёрзнете к чёртовой матери», — указывает Анна З.

«Два с половиной месяца — это же до фига! У них ещё дров на месяц можно нарубить, если все леса вырубить и угля нарыть на два! Надо окончательно отключать. Надо! И про «Северный поток — 2» пусть забудут, потому как газ для него предназначавшийся уже весь зафрахтован под цивилизованные страны — в Азию», — написал Михаил П.

Напомним, 17 августа президент Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил в интервью агентству Bloomberg о том, что в случае полного прекращения импорта газа из Российской Федерации Германии хватит топлива только на два с половиной месяца.