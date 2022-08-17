Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Украинские действия являются причиной взрывов в Крыму, передаёт 17 августа CNN.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Телеканал опубликовал сообщение под названием «Украина стоит за тремя взрывами в Крыму, сообщается в отчёте украинского правительства».

Указано, что речь идёт о взрывах на авиабазе в городе Саки 9 августа, о взрыве боеприпасов в Джанкойском районе и о взрыве на военной авиабазе в посёлке Гвардейское Симферопольского района 16 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы в Крыму 16 августа Минобороны РФ назвало диверсией, о взрывах 9 августа сообщили, что произошла детонация авиационных боеприпасов.

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