Вашингтон, 17 августа, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Украинские действия являются причиной взрывов в Крыму, передаёт 17 августа CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Телеканал опубликовал сообщение под названием «Украина стоит за тремя взрывами в Крыму, сообщается в отчёте украинского правительства».

Указано, что речь идёт о взрывах на авиабазе в городе Саки 9 августа, о взрыве боеприпасов в Джанкойском районе и о взрыве на военной авиабазе в посёлке Гвардейское Симферопольского района 16 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрывы в Крыму 16 августа Минобороны РФ назвало диверсией, о взрывах 9 августа сообщили, что произошла детонация авиационных боеприпасов.