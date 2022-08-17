Кремона, Италия, , 22:24 — REGNUM Один из рестораторов в итальянской Кремоне разместил на входной двери заведения счет за коммунальные услуги, передают местные СМИ 17 августа.

Евро martaposemuckel

Месячные расходы предпринимателя по этой статье превысили 4000 евро, что в несколько раз больше, чем было еще год назад.

«Когда расходы становятся непосильными, у меня остается простой выбор. Что мне сделать — повысить цену на «Маргариту» (пиццу) до 10 евро или закрыться?», — написал ресторатор в объявлении для клиентов.