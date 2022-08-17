Вашингтон, 17 августа 2022, 22:23 — REGNUM Власти США до сих пор не увидели каких-то явных признаков того, что Китайская Народная Республика оказывает какую-либо помощь Российской Федерации в обход западных санкций на фоне российской специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 августа, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
По словам Прайса, власти США четко дали понять Китаю, что если они будут помогать России в условиях западных санкций, то последствия для Пекина будут тяжелыми.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не раз публично грозил Пекину, что КНР «дорого заплатит», если будет помогать России обходить санкции Запада.
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