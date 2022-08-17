Вашингтон, , 22:23 — REGNUM Власти США до сих пор не увидели каких-то явных признаков того, что Китайская Народная Республика оказывает какую-либо помощь Российской Федерации в обход западных санкций на фоне российской специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 августа, официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Прайса, власти США четко дали понять Китаю, что если они будут помогать России в условиях западных санкций, то последствия для Пекина будут тяжелыми.

«Мы четко донеслиПекину, какие последствия будет иметь оказание такой поддержки, однако пока не увидели признаков того, чтобыКитайкаким-либо образом изменил свою линию поведения в данном направлении», — заявил Прайс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не раз публично грозил Пекину, что КНР «дорого заплатит», если будет помогать России обходить санкции Запада.

Читайте ранее в этом сюжете: Рост товарооборота с Китаем в МИД РФ назвали колоссальным