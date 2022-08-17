Вашингтон, 17 августа, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Власти США до сих пор не увидели каких-то явных признаков того, что Китайская Народная Республика оказывает какую-либо помощь Российской Федерации в обход западных санкций на фоне российской специальной военной операции на Украине. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 августа, официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

По словам Прайса, власти США четко дали понять Китаю, что если он будет помогать России в условиях западных санкций, то последствия для Пекина будут тяжелыми.

«Мы четко донесли Пекину, какие последствия будет иметь оказание такой поддержки, однако пока не увидели признаков того, чтобы Китай каким-либо образом изменил свою линию поведения в данном направлении», — заявил Прайс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон не раз публично грозил Пекину, что КНР «дорого заплатит», если будет помогать России обходить санкции Запада.