Москва, , 00:00 — REGNUM Законопроект, направленный на дополнительную помощь домохозяйствам, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает корреспондент ИА REGNUM 18 августа.

Предлагается установить основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной выплаты лицам, занятым исключительно ведением домашнего хозяйства, включающее в том числе уход за детьми, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, нуждающимися в постоянном постороннем уходе престарелыми родителями.

Право на получение ежемесячной выплаты будут иметь трудоспособные неработающие граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории страны совместно с членами семьи и занимающиеся исключительно ведением домашнего хозяйства.

Согласно законопроекту, ежемесячная выплата назначается в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте РФ, рассказал один из авторов инициативы депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Согласно предлагаемым изменениям, ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в регионе.

Срок выплат предлагается установить на период в шесть месяцев.