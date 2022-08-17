Милан, Италия, , 22:16 — REGNUM Правые Италии являются «антипрививочниками», и если бы во время эпидемии страной управлял Маттео Сальвини, то число жертв достигло бы 300 тысяч (вместо 170), заявил 17 августа микробиолог, кандидат в депутаты от леволиберальной Демократической партии Андреа Кризанти.

Маттео Сальвини Dario Chiericoni

Либералы накануне выборов не гнушаются никакими приемами ради роста рейтинга, в том числе спекуляциями на погибших, это недопустимо, отметил в свою очередь Сальвини.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.