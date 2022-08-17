Москва, 17 августа, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России ожидает, что цены на школьные товары после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года пойдут на спад уже в сентябре. Соответствующее заявление распространила пресс-служба Минпромторга сегодня, 17 августа.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Росстат опубликовал данные о динамике изменения цен на товары для школьников. Оказалось, что средняя цена набора вещей и канцелярских товаров для первоклассников для мальчиков составила 22,3 тысячи рублей, а для девочек — 26,8 тысячи рублей. По сравнению с 2021 годом комплект для мальчиков вырос в цене на 13,91%, а для девочек — 11,25%. При этом в июле 2022 года инфляция в годовом выражении составила 15,1%.

В Минпромторге подчеркнули, что уделяют особое внимание развитию производства социально значимых товаров, а именно к таким относятся школьные товары и принадлежности.

«Ожидаем, что после традиционного сезонного подъема перед началом учебного года цены на школьные товары пойдут на спад уже в сентябре», — заявили в Минпромторге.