Милан, Италия, , 22:10 — REGNUM Предложенная Сильвио Берлускони революция в итальянском правосудии не может быть реализована, поскольку однажды аналогичное предложение уже было отклонено Апелляционным судом, заявил 17 августа глава союза судей Джузеппе Санталючия.

Сильвио Берлускони Paz.ca

Как сообщалось ранее, Берлускони заявил, что оправдательные приговоры судов первой или второй инстанции в Италии не должны пересматриваться, это защитит граждан от несправедливого преследования и сократит масштабы судебной бюрократии.

Указанная Берлускони тема может обсуждаться, политики вправе выдвигать те или иные инициативы, но и у судебных органов должна быть возможность выполнять свою работу, отметил Санталючия.