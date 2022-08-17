Ватикан, 17 августа, 2022, 22:05 — ИА Регнум. Четырёхлетний мальчик прошел незамеченным мимо гвардейцев во время общей аудиенции папы Франциска в Ватикане, передают итальянские СМИ 17 августа.

Vatican.va Папа Франциск

Устроившись ряжом с главой католической церкви, ребенок не покидал своего поста до конца проповеди.

Отметив, что действия мальчика как раз иллюстрируют тот «диалог поколений», которому была посвящена проповедь, Франциск подарил ребенку собственные четки.