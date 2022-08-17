Рим, 17 августа, 2022, 21:53 — ИА Регнум. Сторонники итальянского популистского «Движения 5 звезд» в ходе онлайн-опроса утвердили предложенный партией список кандидатов в депутаты и сенаторы, передают национальные СМИ 17 августа.

Presidenza della Repubblica Джузеппе Конте, лидер «Движения 5 звезд»

«За» проголосовали 86,5% принявших участие в опросе (более 43 тысяч человек).

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.