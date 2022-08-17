Вашингтон, 17 августа, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Министерство юстиции США предъявило обвинение жителю Миссури, угрожавшему в голосовых сообщениях сотруднику избирательной комиссии в Аризоне, что является уже шестым уголовным делом, возбужденным в связи с растущей волной угроз в адрес местных сотрудников избирательных органов. Об этом 17 августа сообщает Reuters.

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50-летний Уолтер Хурнст оставил голосовое сообщение сотруднику избирательной комиссии из округа Марикопа, обвинив его в якобы нечестной работе во время аудита выборов. При этом Хурнст пообещал, что сотрудник «не доживет до следующей смены», если не исправится.

Отмечается, что в случае признания мужчины виновным ему может грозить до семи лет тюрьмы.

Напомним, министерство юстиции США создало целевую группу для борьбы с угрозами в адрес работников избирательных комиссий, которая рассмотрела уже более 1000 случаев враждебного отношения к сотрудникам комиссий и волонтёрам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после месяцев споров и отсрочек аудит президентских выборов 2020 года в американском штате Аризона не смог выявить, что у экс-президента Дональда Трампа были незаконно отобраны голоса избирателей. После этого Трамп призвал к новому аудиту, а часть сторонников Республиканской партии начала обвинять сотрудников избирательных органов в махинациях и подтасовке.