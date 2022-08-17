Рим, , 21:50 — REGNUM Выплаты так называемого «пособия по гражданству» в Италии — ошибочное решение, которое должно быть отменено, заявила 17 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии» Giorgiameloni.it

Выплаты были введены в 2019 году по инициативе популистов из «Движения 5 звезд»: каждый гражданин страны, чей доход не превышает 780 евро (включая 280 евро на жилье, если требуется), может получить от государства «разницу».

Эти выплаты обходятся Италии в 9 млрд евро в год, но деньги нужно не раздавать, а вкладывать их в создание рабочих мест, отметила Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.