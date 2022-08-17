Вашингтон, 17 августа, 2022, 21:48 — ИА Регнум. Американский режиссёр Макс Барбаков, снявший фантастическую комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс», готовится к работе над новым фильмом. Об этом 17 августа сообщило издание Deadline.

Цитата из к/ф «Зависнуть в Палм-Спрингс». реж Макс Барбаков. 2020. США. Гонконг

По данным источника, будущий проект режиссёра получит название «Свадьба-катастрофа», а его сценарий напишет Дэйв Холстейн («Шучу»). Детали сюжета и дата выхода пока что держатся в секрете.

Напомним, фильм «Зависнуть в Палм-Спрингс» рассказывает о бездельнике и подруге невесты, которые попадают во временную петлю во время подготовки к свадьбе друзей. Премьера картины состоялась 10 июля 2022 года.