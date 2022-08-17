Милан, Италия, , 21:46 — REGNUM Оправдательные приговоры судов первой или второй инстанции в Италии не должны пересматриваться, с такой инициативой выступил 17 августа лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони European People's Party

В Италии к судебным разбирательствам привлекается огромное количество людей, система неповоротлива, и суды тянутся годами, всему этому нужно положить конец, считает политик.

25 сентября в Италии пройдут досрочные парламентские выборы. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.