Варшава, , 00:02 — REGNUM В Польше в прошедшем учебном году обучались более 11 тысяч студентов из Белоруссии. Об этом сообщает портал Prawo. pl со ссылкой на данные Центра обработки информации Национального исследовательского института Польши.

Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Граждане Белоруссии оказались на втором месте по количеству среди всех иностранных студентов Польши. Всего в польских высших школах учатся 86 тысяч иностранцев, из них 42% — это украинцы, их 36 тысяч человек. Белорусов — 11 076 студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество белорусских студентов в Польше не перестаëт расти с 2012-го года.