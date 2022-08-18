Варшава, 18 августа 2022, 00:02 — REGNUM В Польше в прошедшем учебном году обучались более 11 тысяч студентов из Белоруссии. Об этом сообщает портал Prawo. pl со ссылкой на данные Центра обработки информации Национального исследовательского института Польши.
Граждане Белоруссии оказались на втором месте по количеству среди всех иностранных студентов Польши. Всего в польских высших школах учатся 86 тысяч иностранцев, из них 42% — это украинцы, их 36 тысяч человек. Белорусов — 11 076 студентов.
Как сообщало ИА REGNUM, общее количество белорусских студентов в Польше не перестаëт расти с 2012-го года.