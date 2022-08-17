Варшава, 18 августа, 2022, 00:02 — ИА Регнум. В Польше в прошедшем учебном году обучались более 11 тысяч студентов из Белоруссии. Об этом сообщает портал Prawo. pl со ссылкой на данные Центра обработки информации Национального исследовательского института Польши.

Иван Шилов ИА REGNUM Варшава

Граждане Белоруссии оказались на втором месте по количеству среди всех иностранных студентов Польши. Всего в польских высших школах учатся 86 тысяч иностранцев, из них 42% — это украинцы, их 36 тысяч человек. Белорусов — 11 076 студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество белорусских студентов в Польше не перестаёт расти с 2012 года.