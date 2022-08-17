Милан, Италия, 17 августа, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Бывшие премьер-министры Италии Сильвио Берлускони и Маттео Ренци станут прямыми конкурентами на досрочных парламентских выборах, передают национальные СМИ 17 августа.

Kremlin.ru Маттео Ренци

Оба политика баллотируются в сенат, оба — в Милане.

Ренци возглавляет собственную леволиберальную партию («Живая Италия»), социологи не уверены, что она преодолеет избирательный барьер. Прямое столкновение с Берлускони интересно, избиратели должны будут выбирать напрямую, чья политика им ближе, отметил Ренци.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.