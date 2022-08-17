Москва, , 21:39 — REGNUM Футболист Павел Мамаев выплатил долг по алиментам в размере 4,5 млн рублей, однако захотел вернуть их назад. Об этом 17 августа пишет StarHit, ссылаясь на слова бывшей супруги спортсмена Аланы Мамаевой.

Павел Мамаев Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам экс-жены Мамаева, он попытался взыскать алименты обратно. «Но решение суда не изменилось, поэтому что есть, то есть. Дно оно такое», — добавила Алана Мамаева.

ИА REGNUM напоминает, что Павел и Алана Мамаевы состояли в браке с 2013 по 2021 года. В начале Алана Мамаева сообщила о том, что её бывший муж погасил долг по алиментам их дочери в размере 4,5 млн.

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