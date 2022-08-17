Москва, 17 августа, 2022, 21:39 — ИА Регнум. Футболист Павел Мамаев выплатил долг по алиментам в размере 4,5 млн рублей, однако захотел вернуть их назад. Об этом 17 августа пишет StarHit, ссылаясь на слова бывшей супруги спортсмена Аланы Мамаевой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Павел Мамаев

По словам экс-жены Мамаева, он попытался взыскать алименты обратно. «Но решение суда не изменилось, поэтому что есть, то есть. Дно оно такое», — добавила Алана Мамаева.

ИА REGNUM напоминает, что Павел и Алана Мамаевы состояли в браке с 2013 по 2021 года. В начале Алана Мамаева сообщила о том, что её бывший муж погасил долг по алиментам их дочери в размере 4,5 млн.