Рим, , 21:37 — REGNUM Правоконсервативная коалиция Италии готова к победе на выборах и формированию правительства, заявила 17 августа лидер партии «Братья Италии» Джорджа Мелони.

Джорджа Мелони Quirinale.it

Либералы строят свою кампанию на попытках дискредитировать и демонизировать правых, но в очередной раз обмануть избирателей им не удастся, отметила Мелони.

Досрочные парламентские выборы в Италии пройдут 25 сентября. Социологи полагают, что победу одержат правые партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони, а премьер-министром станет Мелони.