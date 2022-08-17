Пекин, , 21:45 — REGNUM Вероятно, США пребывают в иллюзии, что они — супермен, спасающий мир, но на самом деле так думают только в этой стране. Другие страны видят, что Америка несёт по миру страдания и беды.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом 17 августа написал в своём Twitter представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, напомнив Вашингтону о войнах в Ираке, Афганистане, в Корее и Вьетнаме, о бомбардировках Югославии и Хиросимы и Нагасаки.

Автор поста призвал американцев помнить, кто они есть в реальности. Каждая страна должна понимать, что она собой представляет, отмечает китайский дипломат.

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