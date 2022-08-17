Энергодар, Украина, , 21:34 — REGNUM Украинский войска целенаправленно обстреляли район Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, однако станция существенных повреждений не получила. Об этом сегодня, 17 августа, заявил член главного совета администрации Запорожской области, руководитель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

«Зафиксировано не менее шести прилетов в район, где находитсяЗапорожская АЭС. Идет оценка повреждений. Пока информации о пострадавших не поступало. По самой атомной станции попаданий не было. АЭС продолжает работать в штатном режиме», — рассказал Рогов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские войска произвели массированный обстрел Энергодара.

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Напомним, что украинские силы постоянно обстреливают Запорожскую АЭС, создавая угрозу ядерной катастрофы. При этом западные страны фактически покрывают Киев в этом деле, для того, чтобы оказывалось постоянное давление на Россию в международных организациях.