Рим, , 21:33 — REGNUM Средняя стоимость бензина и дизеля в Италии снижается вторую неделю подряд, передают 17 августа национальные СМИ со ссылкой на экспертные данные.

АЗС

Средняя стоимость литра 95 бензина снизилась до 1,81 евро, дизеля — до 1,80 евро.

Цена на бензин и дизель в Италии в начале 2022 года выросла более чем на 30%, превысив отметку в два евро за литр. Власти снизили вдвое размер топливного акциза, чтобы увести цену ниже упомянутой отметки, однако месяцем позже она вновь была преодолена.