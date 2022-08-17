Саранск, 17 августа, 2022, 21:33 — ИА Регнум. Предварительная проверка предприятия, которое может оказаться источником неприятного запаха в Саранске, прошла накануне. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Мордовии Артем Здунов.

telegram-канал главы Мордовии Артема Здунова Саранский ветсанутильзавод

«Подтвердилось одно из предположений — едкий дым был зафиксирован на Саранском ветеринарно-санитарном утилизационном заводе», — отметил глава регионе и добавил, что ответственность за эти обстоятельства лежит на руководстве предприятия.

По обращению Здунова проверку предприятия могут провести управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора, также ряд данных проверит трудинспекция, поскольку при идущем из трубы предприятия дыме, сотрудники работают без респираторов.

Материалы о работе предприятия переданы также в прокуратуру и правоохранительные органы. Правительству Мордовии поручено в ежедневном режиме предоставлять доклад о ситуации на заводе.

Согласно данным ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), «Саранский санветутильзавод» был основан в 2002 году, учредитель — Госкомитет Мордовии по управлению госимуществом. В марте 2021 года преобразован путем реорганизации в общество с ограниченной ответственностью. В качестве основного вида деятельности указано производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов. Дополнительным видом деятельности является обработка и утилизация опасных отходов.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава республики говорил, что Центр управления регионом (ЦУР) получил около 200 жалоб на неприятные запахи только с середины июля. Под обращениями жители Саранска оставили около 1,2 тыс. комментариев. Больше всего жалоб поступает от жителей микрорайонов «Химмаш» и «Юбилейный».