Оттава, 17 августа 2022, 21:53 — REGNUM Делегация канадских законодателей планирует посетить Тайвань в октябре для обсуждения «новых экономических возможностей» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает 17 августа Reuters со ссылкой на члена парламента от либеральной партии Джуди Сгро.
«Мы не намерены создавать проблемы для Тайваня или проблемы для Китая. Речь идет о торговле, о дружбе, о возможностях для Канады во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заверила Сгро.
Отметим, что данный визит может еще сильнее обострить напряженность в отношениях между Китаем и Западом, которые ухудшились после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале августа вопреки возражениям Пекина.