Оттава, , 21:53 — REGNUM Делегация канадских законодателей планирует посетить Тайвань в октябре для обсуждения «новых экономических возможностей» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает 17 августа Reuters со ссылкой на члена парламента от либеральной партии Джуди Сгро.

Канада ankakay

«Мы не намерены создавать проблемы для Тайваня или проблемы для Китая. Речь идет о торговле, о дружбе, о возможностях для Канады во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заверила Сгро.

Отметим, что данный визит может еще сильнее обострить напряженность в отношениях между Китаем и Западом, которые ухудшились после того, как спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси посетила Тайвань в начале августа вопреки возражениям Пекина.