Москва, , 21:24 — REGNUM На МКС обоих космонавтов — Олега Артемьева и Дениса Матвеева, работавших в открытом космосе, вернули на борт досрочно, сообщает 17 августа Роскосмос.

Космонавт в открытом космосе Roscosmos.ru

Такое решение принял Центр управления полетами. В ходе трансляции, которую ведёт Роскосмос, из ЦУП Матвееву сказали, чтобы он начинал «перемещение в сторону шлюзового отсека».

Ранее Артемьев досрочно был возвращён на борт МКС, поскольку у его скафандра разрядился аккумулятор. Космонавты начали выход в открытый космос в 16:53 мск и должны были работать шесть часов и 44 минуты.

В их задачу входила интеграция в состав МКС европейского манипулятора ERA. Они вышли в открытый космос с опозданием.

Читайте ранее в этом сюжете: Космонавт Артемьев досрочно вернулся на борт из-за проблем со скафандром