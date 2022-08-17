Вашингтон, , 22:29 — REGNUM Мужчина, напавший с ножом на писателя Салмана Рушди, заявил что восхищается аятоллой Рухоллой Мусави Хомейни, но не сообщил, связано ли его нападение с высказываниями бывшего иранского лидера в адрес писателя, сообщает 17 августа New York Post.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемый Хади Матар также рассказал, что он прочитал всего «пару страниц» романа Рушди «Сатанинские стихи», а прийти на конференцию, где он напал на писателя, его побудило объявление в Twitter.

«Я уважаю аятоллу. Я считаю его великим человеком. Это все, что я могу сказать по этому поводу», — цитирует издание интервью Матара, данное по видеосвязи из тюрьмы округа Чаутокуа.

Напомним, нападение на Салмана Рушди произошло 12 августа в Нью-Йорке перед его выступлением с лекцией на сцене образовательного центра округа Чаутака. На писателя накинулся человек, вооружённый ножом. В настоящий момент нападавший задержан.

Рушди стал широко известен после выхода в свет его романа «Сатанинские стихи» (1988), который вызвал крайне негативную реакцию у мусульман, увидевших в книге оскорбление пророка Мухаммеда. Верховный лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни приговорил к смерти Рушди и проклял его публично. Эта фетва никогда не отменялась иранскими властями, несмотря на публичное извинение писателя перед мусульманами. Рушди был вынужден скрываться долгое время, в США он живёт с 2000 года.

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