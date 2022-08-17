Вашингтон, , 21:19 — REGNUM Американская транснациональная корпорация Apple планирует представить новую линейку гаджетов, включая Iphone 14. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает агентство Bloomberg.

Компания Apple Pexels

Новая версия iPhone получит более быстрый процессор и усовершенствованную камеру.

Утверждается, что Apple представит не только новые смартфоны, но и ноутбуки, а также айпады и часы.

Новинки поступят в продажу в середине сентября, по крайней мере некоторые сотрудники розничных магазинов рассказали, что их проинформировали о начале продаж с 16 сентября.

Ранее в компании Apple заявили, что они пытаются снизить зависимость от Китая как от основной сборочной площадки. По всей видимости, новые Iphone 14 будут собирать не только в Китае, но и в Индии.