Вашингтон, 17 августа, 2022, 21:19 — ИА Регнум. Американская транснациональная корпорация Apple планирует представить новую линейку гаджетов, включая Iphone 14. Об этом сегодня, 17 августа, сообщает агентство Bloomberg.

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Новая версия iPhone получит более быстрый процессор и усовершенствованную камеру.

Утверждается, что Apple представит не только новые смартфоны, но и ноутбуки, а также айпады и часы.

Новинки поступят в продажу в середине сентября, по крайней мере, некоторые сотрудники розничных магазинов рассказали, что их проинформировали о начале продаж с 16 сентября.

Ранее в компании Apple заявили, что они пытаются снизить зависимость от Китая как от основной сборочной площадки. По всей видимости, новые Iphone 14 будут собирать не только в Китае, но и в Индии.