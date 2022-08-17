София, , 21:14 — REGNUM В Болгарии завершился процесс регистрации партий и коалиций на предстоящие внеочередные выборы в Народное собрание (парламент) сраны. Об этом 17 августа сообщает софийская газета «Факты».

Согласно официальной информации, соответствующие заявки в Центральную избирательную комиссию подали представители 24 партии и 7 коалиций. По словам процесс-секретаря ЦИК Росицы Матевой, до 27 августа текущего года эти структуры должны представить окончательные списки своих кандидатов на членство в высшем законодательном органе.

Напомним, выборы в Народное собрание Болгарии запланированы 2 октября нынешнего года.