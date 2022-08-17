, 21:13 — REGNUM В среду, 17 августа нынешнего года, стоимость электроэнергии за мегаватт-час в Латвии достигла рекордного максимума — 4 000 евро, свидетельствуют данные энергобиржи стран Северной Европы Nord Pool.

Тариф на этом уровне зафиксирован в период с 18 до 19 часов по местному времени (совпадает с московским). Отмечается, что цена в 4 000 евро является допустимым максимумом за мегаватт-час на бирже.

В период с 10 до 12 часов утра 17 августа 2022 года стоимость электроэнергии составляла 962 евро за МВт/ч, а в 15−16 часов цена превысила 1 500 евро за МВт/ч. Минимальный тариф зафиксирован с 15 до 16 часов, когда цена составила 305,72 евро за МВт/ч.

Средняя стоимость электроэнергии за день 17 августа 2022 года составила в Латвии рекордные 823,98 евро за мегаватт-час.