София, , 21:12 — REGNUM Временное правительство Болгарии объявило о начале реализации программы по оказанию дополнительной финансовой помощи безработным гражданам. Об этом 17 августа сообщает софийская газета «Факты».

Детали программы не разглашаются. По некоторым данным, соответствующие средства в сумме $250 будут выплачиваться лицам, не имеющим постоянной работы на протяжении последних двух лет. При этом Кабмин обязал Государственное агентство занятости обеспечить местным предпринимателям оптимальные условия для создания новых рабочих мест.

Напомним, накануне министр труда и социальной политики Болгарии Лазар Лазаров выступил с инициативой полномасштабной реформы системы трудоустройства страны.