Вашингтон, , 21:25 — REGNUM В Сеть выложили первый трейлер фильма «Величайший пивной забег». Об этом 17 августа сообщил портал Film.ru.

Зак Эфрон в фильме «Величайший пивной забег» режиссёра Питера Джона Фаррелли Цитата из трейлера

В ролике показали главного героя — 26-летнего ветерана войны Джона Донохью, решившего отправиться с пивом к воюющим во Вьетнаме товарищам. Главные роли в картине исполнят Зак Эфрон, Рассел Кроу и Билл Мюррей.

Напомним, премьера «Величайшего пивного забега» намечена на 30 сентября 2022 года. Режиссёром ленты выступит режиссёр Питер Джон Фаррелли («Зелёная книга»).

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