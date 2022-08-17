Вашингтон, 17 августа, 2022, 21:25 — ИА Регнум. В Сеть выложили первый трейлер фильма «Величайший пивной забег». Об этом 17 августа сообщил портал Film.ru.

Цитата из трейлера Зак Эфрон в фильме «Величайший пивной забег» режиссёра Питера Джона Фаррелли

В ролике показали главного героя — 26-летнего ветерана войны Джона Донохью, решившего отправиться с пивом к воюющим во Вьетнаме товарищам. Главные роли в картине исполнят Зак Эфрон, Рассел Кроу и Билл Мюррей.

Напомним, премьера «Величайшего пивного забега» намечена на 30 сентября 2022 года. Режиссёром ленты выступит режиссёр Питер Джон Фаррелли («Зелёная книга»).